Среда, 7 Июля 2021 17:55

АрмИнфо. Рейтинговое агентство Moody's повторно утвердило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте Америабанка на уровне Ba3, пересмотрев прогноз с «негативного» на «стабильный».

Утверждение рейтингов банковских депозитов наряду с изменением прогноза отражают гибкость и эффективность работы банка в трудные времена, стабильное качество активов и базу привлечения финансовых ресурсов, рост прибыльности и достаточно высокую ликвидность.

По убеждению агентства Moody’s, качество активов Америабанка останется стабильным благодаря диверсификации кредитного портфеля и снижению риска по кредитам в иностранной валюте. Рейтинговое агентство ожидает, что показатели прибыльности Америабанка будут и в дальнейшем улучшаться, в то время как способность поглощения убытков останется стабильной. Ожидается, что уровень ликвидности и структура привлечения финансовых средств банка останутся стабильными благодаря диверсификации источников финансирования, достаточно высокой ликвидности и доступу к альтернативным источникам ликвидности.

Прогноз «стабильный» отражает ожидания агентства Moody’s касательно того, что Америабанк сохранит улучшенные показатели платежеспособности, в то время как качество активов и капитал будут стабильными.