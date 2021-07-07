Среда, 7 Июля 2021 17:47

АрмИнфо.В Доме культуры г. Армавир Армавирского марза Армении, по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване, открылся третий «Русский центр».

«Русский центр» - это своеобразная площадка с богатой библиотекой, где планируется проводить различные семинары, публичные лекции, выставки, показы фильмов и что самое важное, здесь будут организованы бесплатные курсы обучения русскому языку для разных возрастных категорий. Центр открылся при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения).

Красную ленточку на входе в центр разрезали Сергей Копыркин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения, Ваграм Карапетян - Генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване, Иван Телегин - Генеральный директор- Председатель Директората Банка ВТБ (Армения), Ара Хзмалумян - заместитель Министра образования, науки, культуры и спорта РА, Амбарцум Матосян - губернатор Армавирского марза Армении и Давид Худатян - мэр города Армавир.

«Поддержка развитию культуры и образования является одним из важнейших направлений социальной деятельности Банка ВТБ (Армения). Мы осознаем важность развития русского языка и культуры в регионах Армении и надеемся на плодотворное развитие центра. А для лучших учеников Банк ВТБ (Армения) открывает свои двери для участия в тренингах и учебной практики в различных подразделениях и филиалах Банка, что даст возможность новому поколению получить знания о банковском и финансовом мире», - сказал Иван Телегин, Генеральный директор - Председатель Директората Банка ВТБ (Армения).

Генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване - Ваграм Карапетян лично поблагодарил Банк ВТБ (Армения) за оказанную поддержку и вручил символический подарок г.-ну Ивану Телегину. «Мы расширяем географию русских центров и хотим создать аналогичные образовательные площадки во всех регионах Армении. Только благодаря образованию можно иметь развитое и сильное государство. В центре будут проводиться бесплатные курсы русского языка, которые помогут повысить языковой уровень и укрепить культурный диалог между русско-армянскими народами», - сказал Ваграм Карапетян.

В центре представлен широкий выбор учебных материалов, с помощью которых можно получить точную и открытую информацию о России в самых разных сферах. Благодаря финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения) центр обставлен и оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить интерактивные уроки и обсуждения.

На открытии образовательного центра присутствовали представители посольства России в Армении, пограничного управления ФСБ России в Армении, руководители действующих в Армении российских организаций и другие.

Участникам предыдущего этапа бесплатных курсов русского языка со стороны приглашенных гостей были вручены сертификаты об окончании двухмесячного курса. Дети представили гостям открытый урок, красиво продемонстрировав полученные знания.

Напомним, что это уже третий «Русский центр», открытый по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване. Первый был открыт в филиале Центральной библиотеки имени Ав. Исаакяна в г. Ереван, а второй - в г. Ванадзор.