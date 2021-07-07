Среда, 7 Июля 2021 17:42

АрмИнфо.Каждую неделю Армянская федерация Street Workout организует тренировки на свежем воздухе для жителей населенных пунктов, где есть профессиональные зоны для тренировок. По словам главы федерации Артура Арутюняна, цель таких мероприятий - популяризация здорового образа жизни и формирование новой культуры.

«Всего в Армении построено 10 таких детских площадок, 5 из которых - в Ереване, Гюмри, Мецаморе, Нор Ачне и Арцахе, построены при поддержке Конверс Банка в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Банка. Эти игровые площадки стали излюбленным местом для времяпрепровождения. «Особенно обнадеживает интерес детей и подростков к тренировкам на этих площадках», - сказал он.