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АрмИнфо.Каждую неделю Армянская федерация Street Workout организует тренировки на свежем воздухе для жителей населенных пунктов, где есть профессиональные зоны для тренировок. По словам главы федерации Артура Арутюняна, цель таких мероприятий - популяризация здорового образа жизни и формирование новой культуры.
«Всего в Армении построено 10 таких детских площадок, 5 из которых - в Ереване, Гюмри, Мецаморе, Нор Ачне и Арцахе, построены при поддержке Конверс Банка в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Банка. Эти игровые площадки стали излюбленным местом для времяпрепровождения. «Особенно обнадеживает интерес детей и подростков к тренировкам на этих площадках», - сказал он.
|Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
|В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
|Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
|Сергей Копыркин намерен и далее знакомится с ситуацией в приграничных регионах Армении
|В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
|История успеха- Тренировки на свежем воздухе
|Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
|С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
|Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
|Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
|Посол России: Встреча Путин-Пашинян - сверка часов с целью дальнейшей активизации отношений с учетом ситуации в Армении
|Аналитик: На юге от России Турция берет на себя превращение Тюркского Совета в операционную площадку НАТО
|Губернатор Гегаркуника: Российские военные будут размещены по всей линии армяно- азербайджанской границы
|Прогноз: Активизацию МГ ОБСЕ можно ожидать осенью
|Гражданам Армении предоставляется возможность получить образование в вузах Италии
|Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели
|В Армении задействовали новую патрульную службу
|В Армении коронавирус вновь активизировался
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории Армении
|Российский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в суд
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном
|Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено
|Франция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэрию
|В Татеве пройдет фестиваль ремесел и стрижки овец "Мы и наши горы"
|Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением АН-26 на Камчатке
|Араратбанк и FMO подписали договор о кредитной гарантии на $10 млн
|Омбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяноазербайджанской границе
|Пашинян едет в Москву на встречу с Путиным
|Eurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- Кёльн
|Противник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике
|США приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированию
|Взгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с Россией
|Прогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регион
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Умолк навечно дудук: Не стало Дживана Гаспаряна
|Wizz Air начнёт летать из Вены в Ереван
|В Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie Chantee
|Париж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноября
|Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов
|Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов
|К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%
|Омбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса
|Католикос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных
|Непогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дороги
|ОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее как пограничный инцидент с Азербайджаном
|За сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусом
|Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусства
|По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
|Дипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликт
|Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
|Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного права
|ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
|Читать больше
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