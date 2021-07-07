Среда, 7 Июля 2021 17:35

АрмИнфо.Генеральный прокурор РА Артур Давтян находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, цель конференции, проходящей под названием "Роль прокурора в защите прав личности в общественных интересах в свете требований Европейского суда по правам человека" - обсуждение роли прокуратуры в сфере защиты прав человека с точки зрения Европейского суда по правам человека.

Артур Давтян в ходе своего выступления на примере Республики Армения, коснулся локомотивной роли руководства прокуратуры в рамках уголовного судопроизводства в контексте требований Европейской конвенции о правах человека. Генеральный прокурор РА, в частности, представил инициативы армянской прокуратуры по детальным исследованиям прав человека и защиты личной неприкосновенности в рамках предварительного заключения, исходя из содержания и духа задержания на основании статьи 5 ЕКПЧ.

Кроме того, Генеральный прокурор РА поднял вопрос о необходимости введения более эффективных механизмов для реализации права на перекрестный допрос обвиняемых с лицами, участвующими в уголовном процессе, и с лицами из других стран, при обеспечении прав, гарантированных статьей 6 Европейской Конвенции о правах человека.

В рамках рабочего визита запланированы и двусторонние встречи Генерального прокурора РА с Генеральными прокурорами стран-партнеров, а также с представителями международных организаций.

Заметим, что в Форуме участвуют представители органов прокураторы из 23 государств и международных организаций.