Среда, 7 Июля 2021 17:13

АрмИнфо. С июля текущего года начнется финансирование 6 совместных армяно-белорусских научных программ.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры, спорта и молодежи РА, приказом и.о. главы Министерства Ваграма Думаняна от 2 июля 2021 года, утвержден перечень программ гарантированного финансирования, прошедших отпор по итогам конкурса. Конкурс проводился Государственным комитетом по технологиям Республики Беларусь и Государственным комитетом по науке и технологиям Армении с целью отбору совместных научных программ.

Программы, прошедшие отбор были представлены Институтом молекулярной биологии НАН РА, Институтом Физиологии им. Л.А.Орбели НАН РА, Институтом биохимии им. Буниатяна, Институтом радиофизики и электроники, а также Национальным политехническим университетом Армении и Ереванским государственным университетом