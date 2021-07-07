Среда, 7 Июля 2021 17:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилые дома 6, 6/1, 6А, 6Б на улице Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 4 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 160/5-160/14 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Элит”, “Кар ев Аваз”, гражд. “Г.Гукасян”, жилой дом 75 на пр. Аршакуняца, жилые дома 93, 93А на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца, жилой дом 30 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аракс, Апага, Лусагюх, Джрарби, Баграмян и Норакерт;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улица Касяна в городе Веди; село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично села Ноякерт, Лусашох, Ехегнаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

11։00-15։00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։30-15։30 села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван;

11։00-13։00 села Катнахбюр, Зар, Севаберд и прилегающие территории;

11։00-15։00 село Маяковский и прилегающие территории, общины Алапарс, Бжни, газозаправочные станции ''КарКор”, “А.Хачатрян”, “Аэронавигация”, станции сотовых операторов “Юком”, ‘ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит и Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00–16։00 общины Цовинар, Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично села Арени, Елпин и Хачик;

10:00-16:00 абоненты (не являющиеся жильцами) “Арпа-Севан”, “Арскар”, “Джермук Гранд”, “Джермук-1” в городе Джермук; села Заритап, Гндеваз, Гомк, Капуйт; частично село Кечут;

в Лорийской области:

12։00-17։00 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Цогамарг, Гоговит, Торосгюх и Арпени в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 улицы Аракеляна, Хоренаци и Анкахутяна в городе Горис;

13:30-17:30 улица Нор Кянк в городе Горис;

10:00-12:00 село Шурнух;

10:30-13:30 частично село Тег;

10:30-16:00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 село Цгук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-17:30 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани и Тандзавер;

14:00-16:30 село Аравус.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.