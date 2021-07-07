Среда, 7 Июля 2021 17:05

АрмИнфо.Состоялась встреча посла США в Армении Линн Трейси с членами Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Армении - Ишханом Сагателяном, Лилит Галстян и Ашотом Симояном.

Как сообщает пресс-служба АРФД, встреча состоялась по инициативе главы американского дипломатического представительства.

Приветствуя новый состав Верховного Совета АРФД, Трейси особо подчеркнула свой интерес к политическим приоритетам и программам, принятым партией в связи с поствыборными реалиями.

В свою очередь Ишхан Сагателян в общих чертах изложил озабоченность и оценки партии, а также блока "Армения" относительно политической атмосферы в Армении, предвыборных нарушений, кадровых погромов и законодательного произвола. Сагателян подчеркнул, что вызовы безопасности Республики Армения, а также проблема Арцаха остаются приоритетными в повестке дня АРФД.

Лилит Галстян особо остановилась на регрессе демократии в стране, подчеркнула роль США в урегулировании арцахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ.

В этой связи Трейси подчеркнула, что Соединенные Штаты останутся приверженными своим обязательствам по поддержке демократического, экономического и социального управления в Армении.

Она сообщила, что будет внимательно следить за проблемами вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, а также поддерживать работы по возвращению военнопленных.