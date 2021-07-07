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АрмИнфо.Состоялась встреча посла США в Армении Линн Трейси с членами Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Армении - Ишханом Сагателяном, Лилит Галстян и Ашотом Симояном.
Как сообщает пресс-служба АРФД, встреча состоялась по инициативе главы американского дипломатического представительства.
Приветствуя новый состав Верховного Совета АРФД, Трейси особо подчеркнула свой интерес к политическим приоритетам и программам, принятым партией в связи с поствыборными реалиями.
В свою очередь Ишхан Сагателян в общих чертах изложил озабоченность и оценки партии, а также блока "Армения" относительно политической атмосферы в Армении, предвыборных нарушений, кадровых погромов и законодательного произвола. Сагателян подчеркнул, что вызовы безопасности Республики Армения, а также проблема Арцаха остаются приоритетными в повестке дня АРФД.
Лилит Галстян особо остановилась на регрессе демократии в стране, подчеркнула роль США в урегулировании арцахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ.
В этой связи Трейси подчеркнула, что Соединенные Штаты останутся приверженными своим обязательствам по поддержке демократического, экономического и социального управления в Армении.
Она сообщила, что будет внимательно следить за проблемами вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, а также поддерживать работы по возвращению военнопленных.
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|Гражданам Армении предоставляется возможность получить образование в вузах Италии
|Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели
|В Армении задействовали новую патрульную службу
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|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории Армении
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|Уголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в суд
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном
|Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено
|Франция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэрию
|В Татеве пройдет фестиваль ремесел и стрижки овец "Мы и наши горы"
|Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением АН-26 на Камчатке
|Араратбанк и FMO подписали договор о кредитной гарантии на $10 млн
|Омбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяноазербайджанской границе
|Пашинян едет в Москву на встречу с Путиным
|Eurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- Кёльн
|Противник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике
|США приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированию
|Взгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с Россией
|Прогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регион
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Умолк навечно дудук: Не стало Дживана Гаспаряна
|Wizz Air начнёт летать из Вены в Ереван
|В Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie Chantee
|Париж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноября
|Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов
|Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов
|К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%
|Омбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса
|Католикос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных
|Непогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дороги
|ОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее как пограничный инцидент с Азербайджаном
|За сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусом
|Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусства
|По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
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|Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
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|ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
|Читать больше
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