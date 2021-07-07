Среда, 7 Июля 2021 17:04

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подписание каких-либо документов не планируется. Он опроверг информацию армянских СМИ о том, что Путин и Пашинян будут обсуждать размещение российских миротворцев на границе Армении.

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента журналистам, передает ФАН.

"Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и в целом двусторонние отношения. Но подписание каких-либо документов не планируется", - подчеркнул он.

Заметим, что это первый зарубежный визит и. о. премьер-министра в Москву после победы его партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах.

Как ранее сообщала пресс-служба Пашияна, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить вопросы армяно-российской стратегической повестки дня. Стороны также коснутся вопросов, связанных с процессом реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению Нагорного Карабаха, а также восстановлением экономических и транспортных коммуникаций в регионе.