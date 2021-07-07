Среда, 7 Июля 2021 17:03

АрмИнфо.Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 7 июля в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Российские пограничники уже присутствуют в Сюникской области. Посты российских пограничников размещены на участках армяно-азербайджанской границы. Это способствует тому, чтобы ситуация была спокойной, стабильной. Очень важно, чтобы местное население чувствовало себя более комфортно в этой новой, непривычной для него ситуации. Да, идет обсуждение того, как можно расширить такое присутствие", - отметил Копыркин.

По его убеждению, все будет определяться интересами безопасности Армении, интересами обеспечения стабильности на границе и интересами реализации тех договоренностей, которые есть, которые достигнуты в трехстороннем формате.

"По этим вопросам идут предметные консультации, эти вопросы обсуждаются, в том числе в практическом плане. Думаю, когда будут приняты соответствующие решения, мы об этом все узнаем", - сказал российский посол.

Коснувшись сроков пребывания российский миротворцев в Нагорном Карабахе, перспектив пребывания миссии в регионе через пять лет, посол призвал исходить из тех реалий, которые есть.

"Контингент действует, и, как я считаю, действует достаточно эффективно. Будем исходить из этого. Что касается будущего, то давайте жить сегодняшним днем, конечно, думая о будущем, работая на будущее", - отметил Копыркин.

Дипломат также коснулся возвращения армянских военнопленных из азербайджанского плена, еще раз подчеркнул, что работа в этом направлении, безусловно, продолжится.

"Этот вопрос, как показывает практика, является одним из приоритетов и российского руководства, и командования российским миротворческим континентом. <Примером тому являются те шаги, которые предпринимаются. Наша позиция известна, она была выражена изначально: должен быть обмен по принципу <всех на всех>. Будем решать тем образом, которым это возможно. Этот вопрос остается в числе основных приоритетов", - подытожил глава российской дипмиссии в Армении.