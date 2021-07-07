Среда, 7 Июля 2021 12:41

АрмИнфо. Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

"В связи с ремонтом гидроизоляционного слоя дороги, до 24 июля будет частично закрыт для движения транспорта участок от перекрестка улицы Абовяна до Исаакяна 22/8, 22/10. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении столичной мэрии.