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АрмИнфо.В Армении на утро 7 июля зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число инфицированных достигло 225801.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечение получают 2866 пациентов (за день их число увеличилось на 86). Выздоровели 217303 человека (53 за сутки), скончался 4531 пациент (1 человек за сутки).
Также ранее, по формулировке властей, "из-за иных болезней" скончались еще 1101 человек. В общей сложности в стране было произведено 1215373 тестов ( 6086 за последние стуки).
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|Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели
|В Армении задействовали новую патрульную службу
|В Армении коронавирус вновь активизировался
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории Армении
|Российский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в суд
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном
|Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено
|Франция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэрию
|В Татеве пройдет фестиваль ремесел и стрижки овец "Мы и наши горы"
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|Араратбанк и FMO подписали договор о кредитной гарантии на $10 млн
|Омбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяноазербайджанской границе
|Пашинян едет в Москву на встречу с Путиным
|Eurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- Кёльн
|Противник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике
|США приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированию
|Взгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с Россией
|Прогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регион
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Умолк навечно дудук: Не стало Дживана Гаспаряна
|Wizz Air начнёт летать из Вены в Ереван
|В Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie Chantee
|Париж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноября
|Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов
|Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов
|К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%
|Омбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса
|Католикос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных
|Непогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дороги
|ОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее как пограничный инцидент с Азербайджаном
|За сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусом
|Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусства
|По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
|Дипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликт
|Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
|Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного права
|ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
|Посол КНР: Китайская сторона не высказывала мысль о так называемом "Зангезурском коридоре"
|В НАТО дали оценку роли Грузии в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|Решением Пашиняна прекращена деятельность Управления сейсмической защиты МЧС РА
|Омбудсмен Армении рассказал Комиссару СЕ по правам человека о попирании Азербайджаном прав армянских военнопленных
|В Джавахке откроются две лаборатории "Армат"
|Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
|Правозащитник: Поиск новых источников безопасности стал для Армении безальтернативным
|За сутки в Армении подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 95 человек, скончался - 1
|Конгрессмены США смогли обеспечить финансирование Армении и Арцаха на сумму более $52 миллионов
|Новоназначенный посол Армении вручил копии верительных грамот замглавы министра иностранных дел Украины
|Блок "Армения" будет в Конституционном суде требовать признать недействительными результаты внеочередных выборов
|Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил обвинительный акт по делу 13 армянских военных
|На Южно-Кавказской железной дороге продолжается капитальный ремонт пути
|Армения подпишет протокол о реадмиссионном соглашении с Латвией и Польшей
|Третий президент Армении не признает инкриминируемого ему деяния
|Вход посетителей в заповедник "Норашен" ГНКО "Нацпарк "Севан" закрыт на 6 месяцев
|Зампредседателя РПА вызвали в Следственный комитет Армении
|Читать больше
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