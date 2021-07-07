Среда, 7 Июля 2021 11:55

АрмИнфо.В Армении на утро 7 июля зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число инфицированных достигло 225801.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечение получают 2866 пациентов (за день их число увеличилось на 86). Выздоровели 217303 человека (53 за сутки), скончался 4531 пациент (1 человек за сутки).

Также ранее, по формулировке властей, "из-за иных болезней" скончались еще 1101 человек. В общей сложности в стране было произведено 1215373 тестов ( 6086 за последние стуки).