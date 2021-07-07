Среда, 7 Июля 2021 10:01

АрмИнфо. По уточненным данным, азербайджанские обстрелы, направленные против Вооруженных сил Армении из оружия различного калибра, были осуществлены 5 июля в районе 17:00. Об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Армении Арман Татоян.

В сообщении Защитника прав человека (ЗПЧ) отмечается, что выяснилось, что огонь был открыт с тех позиций, которые находятся на суверенной территории Армении. Омбудсмен отмечает, что эти территории являются пастбищами общины Варденис, где также находятся места проживания людей.

"Обстрел со стороны азербайджанских ВС возле села Верин Шоржа доказывают, что само их присутствие является нарушением права жителей Армении на жизнь по соседству с приграничными селами Армении.

В весенние, летние и осенние месяцы в этих горах люди живут семьями, в том числе с детьми, и занимаются скотоводством. В этих местах жители общин занимаются также земледелием.

Из-за азербайджанских выстрелов жители либо не могут использовать указанные территории вовсе, либо их использование строго ограничено. При этом в отношении этих территорий жители общин имеют права, закрепленные законными документами компетентных органов РА", - отмечается в сообщении ЗПЧ.

Также Татоян подчеркнул, ставшие регулярными выстрелы азербайджанских военнослужащих по соседству с селами Гегаркуникской области являются реальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения РА.

Он еще раз подчеркнул, что выстрелы 5 июля 2021 года еще раз доказывают, что присутствие азербайджанских вооруженных сил по соседству с селами Гегаркуникской и Сюникской областей РА, является нарушением прав жителей Армении на жизнь в общинах Сюникской области.

Ранее МО РА сообщало, что противник спровоцировал перестрелку на армяно- азербайджанской границе в направлении Гегаркуникской области РА. В результате этих действий есть раненые с обеих сторон. Противник опровергает эту информацию, заверяя, что перестрелка произошла на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.