Вторник, 6 Июля 2021 21:19

АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя медицинского центра <Измирлян> Армена Чарчяна. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник Генпрокурора РА Гор Абраамян. По его словам дело передано в суд первой инстанции города Ереван.

Напоминаем, что ранее прокурор по надзору за законностью предварительного расследования, обратился в ЦИК с ходатайством о разрешении на возбуждение уголовного дела и лишения свободы, как меры пресечения в отношении директора медицинского центра <Измирлян> Армена Чарчяна, включенного в избирательный список блока второго президента РА Роберта Кочаряна <Армения>. ЦИК РА удовлетворил ходатайство.

Армен Чарчян обвиняется в том, что используя служебное положение пытался принудить сотрудников Центра к обязательному участию во внеочередных выборах, и голосованию за блок, который он же и представляет.