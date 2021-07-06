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 Вторник, 6 Июля 2021 21:19
Алина Оганесян

ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном

ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении по военнопленным, удерживаемым Азербайджаном. Об этом в ходе пресс-конференции 6 июля заявил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Он рассказал, что в ходатайстве армянская сторона требовала обязать Азербайджан прекратить судебные процессы в отношении армянских военнопленных, а также предоставить властям Армении все материалы, касающиеся уголовного дела.

Вместе с тем, армянская сторона потребовала применить промежуточное средство во избежание нарушения прав человека. По словам Киракосяна, ходатайство было подано в ЕСПЧ 30 июня, однако 2 июля Суд вынес отрицательное решение.

Напомним, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды. Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.


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