Вторник, 6 Июля 2021 21:19

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении по военнопленным, удерживаемым Азербайджаном. Об этом в ходе пресс-конференции 6 июля заявил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Он рассказал, что в ходатайстве армянская сторона требовала обязать Азербайджан прекратить судебные процессы в отношении армянских военнопленных, а также предоставить властям Армении все материалы, касающиеся уголовного дела.

Вместе с тем, армянская сторона потребовала применить промежуточное средство во избежание нарушения прав человека. По словам Киракосяна, ходатайство было подано в ЕСПЧ 30 июня, однако 2 июля Суд вынес отрицательное решение.

Напомним, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды. Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.