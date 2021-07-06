Вторник, 6 Июля 2021 20:32

АрмИнфо.Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено. Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения, ссылаясь на итоги микробиологических, санитарно-химических лабораторных исследований.

Параллельно с работами по отбору проб питьевой воды были осуществлены также выезды в дома граждан. В результате у жителей данной общины не было выявлено симптомов, присущих кишечной инфекции. Кроме того, были установлены контакты с медучреждениями в административном районе Канакер-Зейтун, куда в данный отрезок времени не поступали жалобы о характерных для кишечной инфекции симптомов.

Напомним, что 2 июля из общины Канакер-Зейтун поступили тревожные сигналы о загрязнении воды. По словам жителей, вода из крана текла мутная и ржавая. В связи со сложившейся ситуацией администрация данного округа обратилась к оператору водоснабжения Армении - компании <Веолия Джур> для выяснения и устранения причин помутнения воды.