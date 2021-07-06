Вторник, 6 Июля 2021 20:14

АрмИнфо.После годичного перерыва, что было связано с пандемией коронавируса, в Армении продолжили реализацию фестиваля <КОНДенский> (ԿՈՆԴենսացված /<Kondense / Kondensiarte Diversitat), при финансовой поддержке Посольства Франции в Армении, Центра Института Гёте в Ереване, и Франко-германского гражданского фонда.

По словам координатора культурных программ Цента Института Гёте Асмик Мурадян, с 5 по 11 июля в сердце Ереване, в самом старом квартале города - Конде в рамках фестиваля пройдут ряд культурных мероприятий на территории полуразрушенной, заброшенной школы №23 (ул. Руставели,

17). Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, она отметила, что главной целью проведения мероприятия является попытка обратить внимание столичной мэрии и других уполномоченных органов на состояние Конда, в частности на его необходимость в чутком и бережном отношении.

<Мы понимаем, что восстановление - это очень сложный процесс. Потому что когда речь идет о разрушенном здании, ремонтные работы представляют собой большие трудности - легче построить нечто новое, нежели отремонтировать имеющееся. Но во всяком случае, Конд является <лицом>, которое нужно сохранить . Поэтому, мы надеемся, что жители этого квартала, которые живут здесь в своих маленьких домах, смогут сохранить это лицо, потому что это один из самых старых районов столицы. И крайне важно в своем городе иметь эту древность>, - сказала представитель Центра Гёте.

В свою очередь директор Центра Института Гёте Натия Микеладзе-Басхолиани подчеркнула, что место проведения мероприятия было выбрано неслучайно - поскольку школа символизирует состояние этого квартала, который является сердцем и даже пульсом Еревана. <К сожалению, Институт не имеет финансовых ресурсов для восстановления этой части города, так как речь идет о большом проекте. Но мы надеемся, что благодаря нашему вкладу, Конду будет оказано необходимое внимание со стороны уполномоченных органов>, - сказала она, отметив, что мэрия для проведения фестиваля не предоставила какой-либо финансовой или организационной помощи. <Мы хотим, чтобы фестиваль имел продолжительный характер. Но для этого нужна помощь и готовность армянской стороны. Если мы почувствуем, что армянская сторона готова, хотя бы раз в год организовывать это в виде фестиваля, мы продолжим реализацию данной инициативы>, - сказала Натия Микеладзе- Басхолиани, отметив в этом ключе, что надеется на вовлечение большего числа армянских художников в реализацию проекта. Ежегодно, по ее словам, для участия в фестивале из немецкого Гамбурга в Ереван приезжает группа художников, которые уже имели опыт работы в Армении, в том числе в рамках фестиваля <Ереван Урбан Арт>.

При этом Асмик Мурадян добавила, что столичный муниципалитет со своей стороны предоставил разрешение на проведение мероприятия на территории школы, а после окончания фестиваля организует работы по вывозу мусора. Однако, по ее словам, есть необходимость и в финансовом содействии. Вместе с тем она рассказала, что радужно восприняли идею проведения фестиваля жители Конда, предложив свою помощь в организационных вопросах, в том числе связанных со снабжением электричеством и водой. Отметим, что с 5 по 10 июля по адресу ул. Руставели, 17 по инициативе немецкой стороны на территории школы №23 Конла будет действовать Лагерь искусств, где все желающие смогут с 11: 00 по 12: 30 и с 18: 00 по 19: 30 бесплатно участвовать в мастер-классах по стрит-арту, шелкографии, гончарству, керамике, созданию анимационных фильмов, изготовлению музыкальных инструментов и др. 11 июля фестиваль закроется концертом с участием Айка Карапетяна и выставкой изготовленных работ в Лагере искусств. 6,7 и 8 июля в 20:00 на этой же площадке будет проходить показ анимационных фильмов. Параллельно с этим, французская сторона в лице преподавателя и архитектора Национальной высшей школы архитектуры Лиона Сюзан Монно прочтет лекции и проведет обсуждения со студентами Национального государственного университета архитектуры и строительства РА касаемо проектов, разработанных с целью восстановления старых районов города, а также о возможностях развития Конда.

Напомним, что Конд - один из старейших исторических районов Еревана. В начале сентября 2020 года вице- премьер Тигран Авинян подписал решение о создании рабочей группы, координирующей работы по развитию историко-градостроительной среды и туристических инфраструктур в Конде. Согласно Авиняну, проблемы градостроительства в данном квартале будут обсуждаться на государственном уровне. Будет также проведено комплексное исследование, включающее в себя в том числе историко-архитектурные и сейсмические аспекты. Цель концепции развития Конда - сохранение исторической и городской атмосферы, что положительно скажется в том числе на активизации туризма и создании новых рабочих мест.