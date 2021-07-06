Вторник, 6 Июля 2021 17:29

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян отреагировал на провокации противника на армяно-азербайджанской границе.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении Омбудсмена констатируется, что сегодня утром азербайджанские военные отобрали у несовершеннолетнего сына (13 лет) пастуха три головы крупного рогатого скота в селе Хнацах, а в селе Тех - препятствовали сбору сельчанами зерна.

Татоян обратил внимание, что первый инцидент удалось разрешить благодаря вмешательству командования первого армейского корпуса и российских военных, а по второму офис Омбудсмена проводит консультации с жителями села.

"Эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения возможности жить, владеть имуществом, заниматься животноводством, получать семейный доход и другие жизненно важные права.

Все это необходимо рассматривать в контексте последовательной преднамеренности, поскольку азербайджанские военнослужащие регулярно совершают аналогичные действия (кражи животных, препятствование сенокосу и т. Д.) в отношении жителей сёл Гегаркуника и Сюника.

Эти действия не только представляют собой очевидную проблему безопасности для жителей приграничных сел Республики Армения, но и способствуют усугублению социальных проблем жителей. Эти инциденты еще раз доказывают, что для защиты населения Армении от преступных действий вооруженных сил Азербайджана необходимо в срочном порядке создать зону безопасности", - подчеркнул защитник прав человека Армении.

Заметим, что еще один инцидент произошел в Гегаркуникской области РА. Согласно армянскому оборонному ведомству, ВС Азербайджана спровоцировали пристрелку у приграничного села Верин Шоржа.