Вторник, 6 Июля 2021 16:48

АрмИнфо.С 6 Августа текущего года немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings начнёт выполнение рейсов по направлению Кёльн- Ереван- Кёльн.

Как сообщает перс-служба ЗАО "Международные аэропорты Армении", полеты будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, по пятницам.

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией