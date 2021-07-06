Вторник, 6 Июля 2021 16:46

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана предприняли провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике.

Так, как рассказал представитель Генштаба Вооруженных сил РА Самвел Асатрян, противник спровоцировал перестрелку на приграничном участке поселка Верин Шоржа Гегаркуникской области РА.

По словам, в результате перестрелки, спровоцированной азербайджанской стороной, легкое ранение получил один армянский военнослужащий. Однако, добавил Асатрян, раненные есть и у азербайджанской стороны.

Инцидент произошел и на приграничье в Сюникской области Армении. Как стало известно, азербайджанские военные попытались отобрать три коровы у пастуха села Хнацах Сюникской области. Инцидент произошел сегодня в районе 6.30 утра. Азербайджанские военные угнали три головы крупного рогатого скота, которые были возвращены благодаря усилиям командования первого армейского корпуса и российской стороны.

Напомним, что с 12-13 мая азербайджанские вооруженные формирования незаконно вторглись на суверенные территории РА по двум направлениям

- Сюник и Гегаркуник. И второй месяц продолжают присутствовать на армянских территориях, периодически терроризируя мирных жителей приграничья.