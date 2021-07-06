Вторник, 6 Июля 2021 15:01

АрмИнфо.. Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 армянских пленных и их возвращение в Армению. Об этом говорится в заявлении посольства США в РА.

"Мы также приветствуем решение Армении поделиться с Азербайджаном информацией, которая будет способствовать гуманитарному разминированию. Эти действия последовали за освобождением Азербайджаном 12 июня задержанных армян и решением Армении предоставить Азербайджану информацию для содействия гуманитарному разминированию. Эти поддерживаемые США усилия при содействии Грузии заложили основу для дальнейшего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. Соединенные Штаты также высоко оценивают усилия России по поддержанию региональной стабильности", - говорится в заявлении американского дипломатического представительства.

Вместе с тем, Соединенные Штаты призвали к возвращению всех пленных и обмену всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования регионов конфликта.

"Мы готовы поддержать сотрудничество и решение нерешенных вопросов в регионе. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для переговоров о всеобъемлющем и устойчивом политическом урегулировании конфликта", - подытожили в посольстве США в РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, поздно вечером 3 июля Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов. Обмен состоялся при посредничестве российской стороны. Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Отметим также, что порядка двухсот армянских военнопленных и мирных граждан продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном.