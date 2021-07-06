Вторник, 6 Июля 2021 15:00

АрмИнфо. Текущую геополитическую ситуацию в регионе и вокруг Армении можно охарактеризовать как переходной этап. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"На этом переходном этапе коллективный Запад постепенно наращивает свое присутствие и вовлеченность в дела Армении. Что в числе всего прочего является закономерным результатом 44-х дневной войны. Уже все понимают эфемерность, мифичность всех существующих ранее инструментов и механизмов обеспечения баланса и безопасности в регионе. Уже все понимают, что тезис о стратегическом союзничестве между Арменией и Россией является мифом. Что понуждает Ереван ставить задачу увеличения вовлеченности Запада", - подчеркнул он.

Согласно представительству ЕС в Армении, 2 июля в Брюсселе был представлен соответствующий документ, которым Армении предусматривается предоставить более 1,5 млрд. евро на реализацию пяти ключевых программ, включая развитие Сюникской области. В частности, средства будут направлены на поддержку 30 тыс. малых и средних предприятий, содействие социально-экономическому развитию и развитию коммуникаций, строительство трассы "Север-Юг", инвестиции в сферы информационных технологий, повышение устойчивости южных регионов Армении.

В этом свете, аналитик отметил бесспорный, на его взгляд, факт взаимосвязи между проектом прокладываемого по территории Армении коридора "Север-Юг", размещением российских военных на армяно-азербайджанской границе и процессом демаркации- делимитации этой границы. Суть происходящего Сароян обуславливает и сводит к адресованным Армении требованиям тандема Алиев-Эрдоган окончательно закрыть вопрос статуса Арцаха.

Будучи неспособны предъявить аналогичные требования странам Запада, турки и азербайджанцы, на взгляд аналитика, сегодня пытаются добиться признания территориальной целостности Азербайджана от самой Армении. Иными словами, благоприятного для себя решения проблемы статуса Арцаха руками самой Армении. Достичь чего, по его мнению, они могут исключительно одним путем - добившись согласия Еревана на демаркацию-делимитацию границы и установления дипломатических отношений.

Еще одной задачей Анкары и Баку аналитик считает, закрепленный в том или ином виде в трехстороннем заявлении от 9-го ноября 2020-го, т.н. "Зангезурский коридор". Москва в свою очередь, на его взгляд, относится ко всем этим замыслам тандема достаточно лояльно. В первую очередь в силу того, что главным для нее представляется сохранение полного контроля над всеми данными процессами. Последнее же требует нейтрализации вопроса статуса Арцаха, реализации "коридоров", демаркации-делимитации и установления дипотношений.

"Предстоящее размещение того же российского военного контингента в Гегаркуникской области Армении на границе с Азербайджаном я рассматриваю как часть вышеупомянутых геополитических процессов. Признание Арцаха частью Азербайджана со стороны Еревана посредством уточнения границ удовлетворит Турцию и позволит России продолжить осуществлять контроль над всем регионом. Также понятно, что подобная перспектива по понятным причинам удовлетворять Запад не может. Именно отсюда следуют все последние инициативы Брюсселя", - подытожил аналитик.