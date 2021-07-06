Вторник, 6 Июля 2021 14:58

АрмИнфо.Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе­динённых Наций Волканом Бозкыром.

Приветствуя главу государства и выразив искреннюю признательность за оказанный радушный приём, высокопоставленный гость отметил, что, зарекомендовав себя надёжным и ответственным партнёром ООН, Туркменистан демонстрирует активную и инициативную позицию в международном диалоге, внося весомый вклад в выработку решений актуальных вопросов современности.

В данной связи г-н Волкан Бозкыр поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова с отмечаемым в нынешнем году 30-летним юбилеем независимости страны.

Поблагодарив Председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН за поздравления и добрые слова, глава государства с удовлетворением констатировал поступательную динамику многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, выстраиваемого на стратегической основе и охватывающего широкий спектр направлений.

Высокопоставленный гость подчерк­нул, что двустороннее партнёрство успешно развивается во многих сферах. При этом действенным позитивным фактором выступает нейтральный статус нашей страны.

Вместе с тем Председатель 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций отметил большой вклад расположенного в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в обеспечении политической стабильности в регионе, а также мира и общественной стабильности в Афганистане.

Проводимая работа по строительству газопровода Туркменистан–Афганис­тан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП) является наглядным свидетельством действенного вклада нашей страны в мирное развитие Афганистана, восстановление его социально-экономической инфраструктуры, интеграцию государства-соседа в современную систему региональных и мирохозяйственных связей.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала.

Как отмечалось, сегодня на повестке партнёрства Туркменистан–ООН находятся такие важные сферы, как обеспечение мира и безопасности, устойчивые энергетика и транспорт, решение экономических, социальных, гуманитарных и экологических вопросов, реализация Целей устойчивого развития. Сотрудничество в этих областях носит долгосрочный характер, осуществляется на системной основе и направлено на достижение конкретных результатов.

В продолжение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил основные позиции и взгляды туркменской стороны в отношении партнёрства с ООН, ещё раз поблагодарив г-на Волкана Бозкыра за предпринятый визит в Туркменистан, а также за оказываемую в качестве Председателя 75-й сессии Генассамблеи поддержку государствам-членам этой универсальной организации, в том числе нашей стране.

Как подчеркнул лидер нации, Туркменистан полностью поддерживает приоритетные направления, обозначенные Председателем нынешней сессии ГА ООН на период её работы.

В первую очередь особое внимание уделяется реализации основных норм, на которых базируется Устав Организации Объединённых Наций, в частности обес­печению для всех стран равных условий в сфере международных отношений.

Это также касается интенсификации совместных усилий, направленных на содействие нуждающимся в помощи людям, в числе которых – беженцы, мигранты и апатриды, всестороннее претворение в жизнь норм международного гуманитарного права.

Огромное значение придаётся своевременной и всемерной реализации Целей устойчивого развития. Кроме того, Председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН продвигаются инициативы, нацеленные на принятие решения по такому ключевому аспекту, как обеспечение гендерного равенства и расширение участия женщин во всех сферах общественной жизни, в частности по международным и региональным вопросам.

Говоря об этом, глава государства также поблагодарил г-на Волкана Бозкыра за поддержку международных инициатив Туркменистана, выдвинутых на нынешней сессии ГА ООН. Как известно, по предложению нашей страны Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций объявила 2021 год Международным годом мира и доверия.

В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил следующие Резолюции, инициированные Туркменистаном и принятые на юбилейной сессии Генассамблеи: «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» и «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Кроме того, в ближайшее время в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планируется рассмотреть подготовленные нашей страной документы, а именно проекты Резолюций Генеральной Ассамблеи об обеспечении устойчивой транспортной коммуникации при чрезвычайных ситуа­циях и о сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Организацией Экономического Сотрудничества.

Как отметил далее туркменский лидер, сегодня одной из главных угроз для мирового сообщества продолжает оставаться глобальная пандемия коронавируса. Туркменистан всецело поддерживает призыв Генерального секретаря ООН и инициативы Председателя 75-й сессии Генассамблеи о консолидации международных усилий по противодействию этой угрозе и снижению её негативного влияния на экономические и социальные аспекты.

Основываясь на принятых глобальных стратегиях и программах борьбы с пандемией, наша страна в тесном сотрудничестве со структурными подразделениями и специализированными учреждениями ООН, в частности с Всемирной организацией здравоохранения, приняла соответствующие национальные планы.

Заострив внимание на вопросе изменения климата, также занимающем главное место в нынешней глобальной повестке дня, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан полностью выполняет обязательства по Парижскому соглашению и Рамочной конвенции об изменении климата.

В настоящее время при взаимодействии с Программой Организации Объединённых Наций по окружающей среде (UNEP) и Программой развития Организации Объединённых Наций (UNDP) согласно вышеназванным глобальным документам ведётся плановая работа по подготовке национальных отчётов. Она осуществляется в рамках Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата и носит системный характер.

В данной связи глава государства сделал акцент на инициативах Туркменистана, выдвинутых в ходе Глобального «круглого стола», проведённого ООН 25 мая 2021 года.

Это – предложения о разработке Стратегии Организации Объединённых Наций, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, и о создании под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных альтернативных направлений в энергетике.

Лидер нации также отметил, что в нашей стране уделяется отдельное внимание работе, намеченной к реализации в рамках долгосрочных программ в области усиления роли женщин во всех видах общественной деятельности и гендерного равенства на национальном и региональном уровнях.

В частности, Туркменистан приступил к практическому выполнению второго пятилетнего Национального плана действий по гендерному равенству на 2021–2025 годы.

В его рамках совместно с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями, а именно со структурой «ООН-Женщины», Фондом ООН в области народонаселения, ПРООН, ЮНИСЕФ, осуществляется соответствующая работа в ряде ключевых направлений, которые изложены в Пекинской Декларации и Платформе действий.

На региональном уровне Туркменистан вместе с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в декабре 2020 года наладил диалог Женщин-лидеров Центральной Азии.

В целях придания наибольшего значения вопросам гендерного равенства в регионе 6 августа нынешнего года в приморском городе Туркменбаши состоится очередная встреча вышеупомянутого Диалога.

Помимо этого, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, наша страна продолжит развивать на площадке Генассамблеи Организации Объединённых Наций мультилатеральное сотрудничество по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как энергетическая безопасность и устойчивый транспорт.

Как известно, ранее по инициативе Туркменистана были приняты специальные Резолюции Генассамблеи ООН в этих направлениях, на основании которых проведены важные крупные международные форумы.

В их числе – первый Глобальный форум по устойчивому транспорту и многосторонняя международная встреча по стабильному и надёжному транзиту энергоресурсов.

Вновь поблагодарив г-на Волкана Бозкыра за поддержку нашей страны в рамках ООН, глава государства подтвердил неизменную готовность Туркменистана к дальнейшему содействию усилиям Организации Объединённых Наций, нацеленным на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития на планете.

В продолжение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и его высокопоставленный гость обсудили возможности расширения традиционного сотрудничества, в том числе в контексте задач, вынесенных на повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом особо подчёркивалось значение международных инициатив туркменского лидера, получивших полное одобрение и признание мирового сообщества, что наглядно свидетельствует об их актуальности и востребованности.

На практике реализуя делегированный ООН постоянно нейтральный статус, Туркменистан стремится поставить свой созидательный потенциал на службу всему человечеству.

Претворяя в жизнь внешнеполитическую концепцию, основанную на принципах миролюбия, добрососедства и равноправного взаимоуважительного сотрудничества, наша страна намерена и впредь неуклонно следовать этим курсом.

Организация Объединённых Наций видит в Туркменистане ключевого стратегического партнёра в Центральной Азии, что красноречиво подтверждает факт открытия в Ашхабаде Регионального цент­ра ООН по превентивной дипломатии.

Оказывая всемерную поддержку в мирном урегулировании ситуации в соседнем Афганистане, его социально-экономичес­ком возрождении, инициируя крупные инфраструктурные проекты и реализуя их с участием афганской стороны, наша страна вносит значимый вклад в укреп­ление позитивных процессов в регионе, что также выступает неотъемлемым фактором обеспечения международной стабильности.

ООН и её специализированные учреждения высоко ценят дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам взаимодействия по всему его спектру и намерены и далее работать в тесном контакте с нашей страной.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр выразили уверенность в успешном продолжении многолетнего двустороннего сотрудничества, призванного содействовать всеобщему благополучию и прогрессу, достижению глобальных Целей устойчивого развития.

Во встрече также приняла участие исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Глава Представительства ЮНИСЕФ в нашей стране Кристина Вейганд.

Сегодня встреча с делегацией ООН во главе с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Волканом Бозкыром состоялась также в МИД Туркменистана.

В ходе обмена мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики были отмечены уникальность и значение статуса постоянного нейтралитета нашей страны в деле поддержания всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития.

Подчёркивалась также конструктивная роль Туркменистана в укреплении многовекторного плодотворного партнёрства в регионе. В этом контексте отмечалась значимость Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Цент­ральной Азии, работе которого туркменская сторона оказывает всестороннее содействие.

В этот же день в Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана состоялась встреча с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Волканом Бозкыром. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали вопросы повышения вклада парламентов в достижение Целей устойчивого развития.

Высокопоставленный гость был ознакомлен со структурой и межпарламентскими контактами Меджлиса, его законотворческой деятельностью, призванной обеспечить правовую поддержку претворяемых в жизнь под руководством лидера нации государственных программ в экономической и социальной сферах, областях образования, здравоохранения, экологии и других направлениях.

На основе Рамочной программы сот­рудничества между Правительством Туркменистана и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы и Рабочего плана с ЮНИСЕФ на текущий год Меджлисом проводится соответствующая работа. Представители Меджлиса также принимают участие в различных мероприятиях и семинарах, организуе­мых совместно с офисом Постоянного координатора ООН в нашей стране и профильными агентствами ООН.

Наряду с этим представители Меджлиса участвуют в деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, а также в подготовке Национального док­лада по реализации ЦУР.