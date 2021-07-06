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АрмИнфо.С 7 июля текущего года авиакомпания Wizz Air начнёт выполнение рейсов по направлению Вена- Ереван- Вена. Об этом сообщает ЗАО "Международные аэропорты Армении".
Согласно сообщению источника, рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю, по средам.
По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.
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|Омбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяноазербайджанской границе
|Пашинян едет в Москву на встречу с Путиным
|Eurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- Кёльн
|Противник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике
|США приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированию
|Взгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с Россией
|Прогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регион
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Умолк навечно дудук: Не стало Дживана Гаспаряна
|Wizz Air начнёт летать из Вены в Ереван
|В Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie Chantee
|Париж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноября
|Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов
|Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов
|К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%
|Омбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса
|Католикос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных
|Непогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дороги
|ОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее как пограничный инцидент с Азербайджаном
|За сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусом
|Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусства
|По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
|Дипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликт
|Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
|Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного права
|ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
|Посол КНР: Китайская сторона не высказывала мысль о так называемом "Зангезурском коридоре"
|В НАТО дали оценку роли Грузии в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|Решением Пашиняна прекращена деятельность Управления сейсмической защиты МЧС РА
|Омбудсмен Армении рассказал Комиссару СЕ по правам человека о попирании Азербайджаном прав армянских военнопленных
|В Джавахке откроются две лаборатории "Армат"
|Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
|Правозащитник: Поиск новых источников безопасности стал для Армении безальтернативным
|За сутки в Армении подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 95 человек, скончался - 1
|Конгрессмены США смогли обеспечить финансирование Армении и Арцаха на сумму более $52 миллионов
|Новоназначенный посол Армении вручил копии верительных грамот замглавы министра иностранных дел Украины
|Блок "Армения" будет в Конституционном суде требовать признать недействительными результаты внеочередных выборов
|Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил обвинительный акт по делу 13 армянских военных
|На Южно-Кавказской железной дороге продолжается капитальный ремонт пути
|Армения подпишет протокол о реадмиссионном соглашении с Латвией и Польшей
|Третий президент Армении не признает инкриминируемого ему деяния
|Вход посетителей в заповедник "Норашен" ГНКО "Нацпарк "Севан" закрыт на 6 месяцев
|Зампредседателя РПА вызвали в Следственный комитет Армении
|Новое предложение для бизнеса от IDBank-а
|Госминистр Арцаха: Вскоре азербайджанская сторона перестанет пользоваться дорогой Красный Базар - Шуши
|Источник заражения сибирской язвы в Армении пока не выявлен: И.о. главы Минздрава
|Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
|Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
|США дополнительно выделят $13 млн на реализацию прав человека в Армении
|Араик Арутюнян назначен главой аппарата Пашиняна
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны - ему грозит до 7 лет лишения свободы
|Минздрав Армении снял возрастные ограничения на вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V
|В Армении за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
|В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум
|Минокружающей среды: Пожар в Хосровском лесу локализован
|Читать больше
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