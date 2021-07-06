Вторник, 6 Июля 2021 12:52

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян направил поздравительное послание первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает перс-служба главы правительства РА, в послании, в частности говорится:

"Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш богатый опыт многолетней политической деятельности, мудрость и целеустремленность будут и впредь способствовать процветанию дружественного Казахстана. Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия между Арменией и Казахстаном по всем направлениям, что всецело отвечает интересам народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана - мира и процветания".