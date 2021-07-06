Напомним, что день взятия Бастилии - национальный праздник во Франции, который отмечается 14 июля. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции - 14 июля 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

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