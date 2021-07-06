Вторник, 6 Июля 2021 12:51

АрмИнфо.Сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 армянских пленных в обмен на предоставление карт минных полей Физулинского и Зангиланского районов. Об этом говорится в общении, распространенном французским МИД.

"Этот обмен, как и предыдущий, состоявшийся 11 июня, стал важным шагом в снижении напряженности и восстановлении доверия между сторонами. Франция призывает к выполнению обязательств, взятых сторонами 9 ноября 2020 года, включая восстановление содержательного диалога и освобождение всех удерживаемых армянских пленных", - подчеркнули в МИД Франции.

При этом в заявлении подчеркивается, что вместе со своими партнерами по Минской группе Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и подтверждает свою готовность содействовать долговременному миру на Кавказе.

Как ранее сообщало АрмИнфо,, поздно вечером 3 июня Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов. Обмен состоялся при посредничестве российской стороны. Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Отметим также, что порядка двухсот армянских военнопленных и мирных граждан продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном.