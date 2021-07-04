Воскресенье, 4 Июля 2021 14:49

АрмИнфо. Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов.

Как сообщают азербайджанские СМИ, обмен состоялся при посредничестве российской стороны. Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

"Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", - говорится в информации МИД АР.

Меж тем, согласно сообщению правительства РА, 3 июля 15 армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, при посредничестве российской стороны вернулись в Армению. В качестве жеста доброй воли армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.

Армении были переданы:

1. Акопян Володя Вачаганович – Ширакская область

2. Асатрян Геворк Норайревич - Ширакская область

3.Гаспарян Гор Ваграмович - Ширакская область

4. Енгоян Сисак Гришаевич - Ширакская область

5. Карапетян Юрий Тигранович - Ширакская область

6. Махтесян Эдгар Вачаганович - Ширакская область

7. Минасян Арам Гарникович - Ширакская область

8. Минасян Мкртич Симонович - Ширакская область

9. Петросян Альберт Камоевич - Ширакская область

10. Погосян Армен Егиазарович - Ширакская область

11. Седракян Ромик Мисакович - Ширакская область

12. Сефилян Камо Каренович - Ширакская область

13. Асланян Егиш Ованесович - Ширакская область

14. Геворкян Григор Георгиевич - Ширакская область

15. Манукян Андраник Тигранович - Ширакская область

Правительство Республики Армения также благодарит Российскую Федерацию за ее посредническую роль.

Отметим, что порядка двухсот армянских военнопленных продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном.