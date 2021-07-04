АрмИнфо. Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов.
Как сообщают азербайджанские СМИ, обмен состоялся при посредничестве российской стороны. Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.
"Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", - говорится в информации МИД АР.
Меж тем, согласно сообщению правительства РА, 3 июля 15 армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, при посредничестве российской стороны вернулись в Армению. В качестве жеста доброй воли армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.
Армении были переданы:
1. Акопян Володя Вачаганович – Ширакская область
2. Асатрян Геворк Норайревич - Ширакская область
3.Гаспарян Гор Ваграмович - Ширакская область
4. Енгоян Сисак Гришаевич - Ширакская область
5. Карапетян Юрий Тигранович - Ширакская область
6. Махтесян Эдгар Вачаганович - Ширакская область
7. Минасян Арам Гарникович - Ширакская область
8. Минасян Мкртич Симонович - Ширакская область
9. Петросян Альберт Камоевич - Ширакская область
10. Погосян Армен Егиазарович - Ширакская область
11. Седракян Ромик Мисакович - Ширакская область
12. Сефилян Камо Каренович - Ширакская область
13. Асланян Егиш Ованесович - Ширакская область
14. Геворкян Григор Георгиевич - Ширакская область
15. Манукян Андраник Тигранович - Ширакская область
Правительство Республики Армения также благодарит Российскую Федерацию за ее посредническую роль.
Отметим, что порядка двухсот армянских военнопленных продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном.