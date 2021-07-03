Суббота, 3 Июля 2021 16:23

АрмИнфо.Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Защитник прав человека в РА Арман Татоян. <Их заключение является наказанием, запрещенным международным правом>, - подчеркнул он.

Каждый <суд>, организованный властями Азербайджана, по словам Омбудсмена, сопровождается публикациями в азербайджанских СМИ, унижающими человеческое достоинство, такими как <армянские террористы> или аналогичные заголовки. <Очевидно, что это делается намеренно и носит организационный характер>, - подчеркнул он.

Азербайджанские социальные сети переполнены ненавистными <дискуссиями>, призывами к совершению пыток и убийств заключенных (доказательства задокументированы).

<Очевидно, что все эти судебные заседания являются завесой, предназначенной для внешнего мира, для того чтобы Азербайджан смог оправдаться за то, что не освободил пленных, и получить как можно больше военно-политических выгод. Мониторинг показывает, что на самом деле идут политические торги и торговля людьми, неоспоримым доказательством чего является видеозапись разговора президента Азербайджана с <первой леди Турции>, - отметил Татоян.

Эта ситуация грубо нарушает международные требования прав человека, в том числе третью женевскую конвенцию 1949 года.

В сообщении Омбудсмена говорится, что поведение властей Азербайджана является открытым пренебрежением ко всему международному сообществу, подрывая систему международного гуманитарного права, формирующуюся десятилетиями.

<Все пленные без каких-либо предусловий должны вернуться домой>, - подчеркнул Татоян