Суббота, 3 Июля 2021 16:21

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных. Об этом говорится в сообщении Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви.

Согласно источнику, в ходе состоявшегося в Ватикане собрания христианских духовных лидеров Ливана Католикос Арам I обсудил с Папой Римским последствия Арцахской войны и вопрос армянских военнопленных, которые все еще удерживаются в Азербайджане.

В частности, Католикос Арам I напомнил, что незаконное обращение

Азербайджана с военнопленными противоречит международному праву.

Выразив благодарность Франциску за обращение к вопросу армянских

военнопленных, Католикос попросил Папу Римского при удобном случае

вновь коснуться наиболее волнующего армянский народ вопроса, способствуя возвращению удерживаемых в Азербайджане армянских пленных домой.