Суббота, 3 Июля 2021 13:07

АрмИнфо. Из-за сложных погодных условий поезда Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) этой ночью задержались на срок до 5 часов.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, из-за ураганных ветров и гроз на территории Армении и Грузии на железнодорожном участке Шулавери (Грузия) - Армавир (Армения) и далее на участке до Еревана произошли отключения напряжения в контактной сети и ЛЭП. На некоторых железнодорожных участках произошли обрывы контактной сети и обвалы деревьев на путь.

Сообщается, что до 2 часов ночи 3 июля железнодорожники проводили аварийные работы и к этому времени движение поездов Южно-Кавказской железной дороги было восстановлено.

В частности, в ночь со 2-го на 3-е июля были задержаны пассажирские поезда Ереван - Батуми (1ч 55мин) и Батуми - Ереван (4ч 52мин), экспресс Гюмри - Ереван (2ч 37мин), пригородные электропоезда Гюмри - Ереван (3ч 27мин) и Ереван - Аракс (44мин). Также было задержано 6 грузовых поездов общей продолжительностью 18ч 45мин

<Устранение последствий сильных ветров и ливней, имевших место минувшей ночью, может привести к опозданиям в течение сегодняшнего дня. Просим Вас уточнять информацию на вокзалах Вашего города. Сегодня железнодорожники организовали внеочередные осмотры и объезды железной дороги с проверкой состояния, для обеспечения безаварийной работы и безопасности движения поездов. Приносим извинения за причиненные неудобства>, - говорится в сообщении.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.