Суббота, 3 Июля 2021 11:57

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 5 073 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 125 граждан (2,4%), выздоровело 97 человек. Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за сутки зарегистрировали 3 летальных исхода.

По положению на 11:00 3 июля фактическое лечение в Армении получают 2 769 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 225 464 случая заражения коронавирусом (18,7%), выздоровело 217 074 человека (96,3%), скончался - 4 521 (2%). С момента вспышки пандемии в РА был проведен 1 197 651 тест на коронавирус.