Суббота, 3 Июля 2021 10:52

АрмИнфо. В поисках красоты сегодня десятки ереванцев посетили Музей русского искусства, где были собраны все находящиеся в Армении полотна кисти одного из самых выдающихся русских живописцев конца XIX начала XX вв., чье творчество отмечено печатью гения – Михаила Врубеля.

Стоит отметить, что подобного широкого внимания за сравнительно недолгий период Музей русского искусства (МРИ) во второй раз удостоился вновь благодаря кисти Михаила Врубеля. Первый раз это произошло в 2017 году, когда Музею была возвращена украденная в 1995 году картина художника «Демон и ангел с душой Тамары» (1891г.), которая входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон». Прежде чем вернуть полотно в Ереван, в течение 7 месяцев специалисты Третьяковской галереи провели работы над его реставрацией. И сегодня эта картина является одним из главных достояний МРИ. Символично, что именно на основе этой работы и был создан Музей русского искусства в Ереване.

Сегодня, спустя 4 года Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее, где уже открылась экспозиция «В поисках красоты. Михаил Врубель», приуроченная 165-летию художника, на которой представлены 13 работ, из коих 9 взяты из фондов Национальной картинной галереи РА, и 4 – из фонда Музея русского искусства. Достаточно скромная, однако многогранная экспозиция покажет посетителям Врубеля с совершенно разных сторон: как живописца, и как сценографа, а также как графика и скульптора.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо директор МРИ Марина Мкртчян рассказала, что к полотнам Михаила Врубеля в Армении всегда был повышенный интерес. «Врубель для меня является большой удачей. Потому что после возвращения в Музей картины «Демон и ангел с душой Тамары», музей словно преобразился. Его стали воспринимать совершенно иначе. Поэтому Врубель для меня – это всё», - призналась Мкртчян. Вместе с тем она добавила, что после закрытия экспозиции, эта картина «отправиться» в Третьяковскую галерею, где также пройдет выставка, приуроченная 165-летию художника.

Отметим, что посетителям ереванской экспозиции представится также уникальная возможность увидеть оригинал книги “Сочинения” Михаила Лермонтова, изданной к 50-летию со дня смерти поэта, над иллюстрациями которой работали 18 лучших художников России – Айвазовский, Суриков, Шишкин, Репин, братья Васнецовы, Поленов, Врубель и др.

Музей русского искусства организовал выставку совместно с Национальной картинной галереей Армении, Фундаментальной научной библиотекой Национальной Академии наук РА, при поддержке Московского культурно-делового центра “Дом Москвы” в Ереване.

Экспозиция «В поисках красоты. Михаил Врубель» будет работать до 20 августа с.г. Стоимость входного билета -1500 драмов.