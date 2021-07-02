Пятница, 2 Июля 2021 22:25

АрмИнфо.По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на европейском континенте.

В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договорённости о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность. Проведён обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-есовских связей.

Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.

При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остаётся безальтернативной основой урегулирования.

Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остаётся стабильной.

Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ. Рассмотрена тематика ливийского урегулирования.

С обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил. В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах. Президенты России и Франции также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей. Условлено о продолжении контактов