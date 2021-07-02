Пятница, 2 Июля 2021 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилые дома 1, 1Б на улице Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 7, 8, 9, 10, 11 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, 6, 12, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 3-ий переулок Неркин Чарбаха, собственные дома на 5-ой улице и на 2-ом переулке 12-ой улицы;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит и Гарни;

11:00- 16:00 села Зар, Севаберд и прилегающие территории;

10։30-15։30 частично общины Нор Артамет, Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО ‘Тигорбо”, “Озем”, “Г.Карапетян”, “Г.Хачатрян”, “Г.Авагян”, ‘Клубничная Поляна”, “Т.Дадян”, “Кей Энд Джи Груп”, “С.Гасабян”;

10։00-16։00 община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Гранит ДДЗ”, воинская часть Касаха, квартал ‘Цирананоц”, ООО ‘Лусин”, неврологическая клиника;

в Гегаркуникской области:

13։00-16։00 квартал “Цамакаберд” полностью, частично квартал “Гомадзор”, Ботанический сад, ООО “Севан НЕ”, “Ишхан”, “Геворгян Колет”, “Мерпо”, “Алекс Григ”, филиал “Аревелян” ВЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Араратской области:

10։00-12։00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично села Ноякерт и Лусашох;

10։30-16։00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 частично села Арени и Елпин;

10։00-16։00 села Заритап, Гомк и Капуйт;

в Лорийской области:

11։00-17։00 приусадебный поселок “Энергетик”, села Базум и Азнвадзор;

в Ширакской области:

11:00-17:00 кварталы “Шерам”, “Ашоцк” и конец шоссе Мармашена в городе Гюмри; села Мармашен и Айкаван в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.