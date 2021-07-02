|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
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|В НАТО дали оценку роли Грузии в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
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|Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
|Правозащитник: Поиск новых источников безопасности стал для Армении безальтернативным
|За сутки в Армении подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 95 человек, скончался - 1
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|Армения подпишет протокол о реадмиссионном соглашении с Латвией и Польшей
|Третий президент Армении не признает инкриминируемого ему деяния
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|Зампредседателя РПА вызвали в Следственный комитет Армении
|Новое предложение для бизнеса от IDBank-а
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|Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
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|Армия обороны Арцаха ведет серьезную работу по нейтрализации поствоенных вызовов
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|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
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|Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
|Дипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликт
|Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
|Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного права
|ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
|Посол КНР: Китайская сторона не высказывала мысль о так называемом "Зангезурском коридоре"
|В НАТО дали оценку роли Грузии в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|Решением Пашиняна прекращена деятельность Управления сейсмической защиты МЧС РА
|Омбудсмен Армении рассказал Комиссару СЕ по правам человека о попирании Азербайджаном прав армянских военнопленных
|В Джавахке откроются две лаборатории "Армат"
|Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
|Правозащитник: Поиск новых источников безопасности стал для Армении безальтернативным
|За сутки в Армении подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 95 человек, скончался - 1
|Конгрессмены США смогли обеспечить финансирование Армении и Арцаха на сумму более $52 миллионов
|Новоназначенный посол Армении вручил копии верительных грамот замглавы министра иностранных дел Украины
|Блок "Армения" будет в Конституционном суде требовать признать недействительными результаты внеочередных выборов
|Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил обвинительный акт по делу 13 армянских военных
|На Южно-Кавказской железной дороге продолжается капитальный ремонт пути
|Армения подпишет протокол о реадмиссионном соглашении с Латвией и Польшей
|Третий президент Армении не признает инкриминируемого ему деяния
|Вход посетителей в заповедник "Норашен" ГНКО "Нацпарк "Севан" закрыт на 6 месяцев
|Зампредседателя РПА вызвали в Следственный комитет Армении
|Новое предложение для бизнеса от IDBank-а
|Госминистр Арцаха: Вскоре азербайджанская сторона перестанет пользоваться дорогой Красный Базар - Шуши
|Источник заражения сибирской язвы в Армении пока не выявлен: И.о. главы Минздрава
|Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
|Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
|США дополнительно выделят $13 млн на реализацию прав человека в Армении
|Араик Арутюнян назначен главой аппарата Пашиняна
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны - ему грозит до 7 лет лишения свободы
|Минздрав Армении снял возрастные ограничения на вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V
|В Армении за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
|В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум
|Минокружающей среды: Пожар в Хосровском лесу локализован
|Лавров выразил удовлетворение тесным и результативным сотрудничеством с Турцией по армяно-азербайджанским и карабахским делам
|Степанакерт отреагировал на признание американским Нью-Джерси независимости Республики Арцах
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) запускает новую акцию «Летний вклад»
|Армия обороны Арцаха ведет серьезную работу по нейтрализации поствоенных вызовов
|На очистку береговой линии озера Севан правительство выделило 208 млн драмов
|В Армении не зарегистрировано ни одного случая с осложнениями после вакцинации
|10 миллионов долларов пойдут на финансирование «зеленых» хозяйств и МСП
|Визит Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества в Туркменистан
|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
|Жители Туманянского района будут защищать свое право на здоровую окружающую среду в судебном порядке
|Омбудсмен Арцаха обвинил Азербайджан в информационном терроризме
|В ЕС согласились добавить Армению в список государств, из которых разрешаются второстепенные поездки
|"Ай Дат": В ЕСПЧ поданы заявления по части семи армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
|Азербайджан вновь политизирует площадку ОЧЭС
|Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе
|Армения ужесточает регулировки института задержания в уголовном процессе страны
|"Мой шаг" предлагает сделать глав регионов подотчетными вице-премьеру, координирующему сферу
|Ованнес Игитян: Атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах
|Парламент одобрил поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - срок приостановления операций по счетам ограничен 65 днями
|При финсодействии России, ПРООН окажет поддержку 28 000 человек в Армении в рамках проекта о постконфликтном восстановлении
|Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлевают акцию по денежным переводам и увеличивают cash back в 10 раз
|Читать больше
|Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
|Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
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