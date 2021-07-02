Пятница, 2 Июля 2021 16:48

АрмИнфо. Блок "Армения" Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд Армении с требованием признать недействительным решение Центральной избирательной комиссии относительно итогов голосования внеочередных парламентских выборов, прошедших 20 июня.

Об этом 2 июля в ходе пресс-конференции в Ереване сообщил официальный представитель предвыборного штаба блока "Армения" Арам Вардеванян.

По его словам, другими словами они оспаривают Конституционность, законность и фактические обстоятельства результатов этих выборов.

Вардеванян отметил, что КС на основании этого заявления будет рассматривать нарушения как с точки зрения количества (нарушений на избирательных участках в день голосования), так и качества их организации и проведения. По его словам, вторая часть заявления будет охватывать ряд вопросов, который Блок озвучивал с 25 апреля текущего года.

"Мы представили в КС заявление, состоящее из 12 пунктов, с детальным анализом по 109 избирательным участкам, документальными доказательствами. Это будет первый такой спор, рассматриваемый в КС, после принятия в 2018 году изменений в закон о Конституционном суде",

- отметил представитель Блока, добавив, что это будет беспрецедентный спор. Вардеванян отметил, что они требуют признания результатов выборов недействительными, или признания результатов выборов недействительными и определения порядка распределения мандатов, или назначения второго тура выборов.

Вместе с тем, он проинформировал, что в КС представлен большой объем документации, в том числе и на носителях о допущенных в ходе электорального процесса нарушений, представлен анализ нарушений на 109 избирательных участках, охватывающий по сути 88 тыс голосов. По его словам, напротив 4000 голосов из указанных 88 тыс. напротив инициалов отсутствуют подписи. Нарушения также касаются, отсутствия верификации у 109 тыс. паспортов граждан, организации открытого голосования военнослужащих.

По его словам, они не успели изучить все списки, однако даже в тех, которые были рассмотрены - выявлены вопиющие нарушения.

Представитель Блока отметил, что ими также поднят вопрос о законности сохранения премьер-министром своих полномочий после отставки, что преследовало одну цель - использовать административный ресурс.

"Мы также озвучили проблему пропаганды ненависти со стороны действующей власти, во главе с и.о. премьер-министра РА. Все эти слова станут предметом рассмотрения в КС РА", - сказал Вардеванян, пообещав интересный судебный спор, на котором они будут оспаривать законность более 200 тыс. голосов.

Вардеванян также сообщил, что Блок ходатайствовал о неучастии в этом процессе судьи Ваге Григоряна. По их убеждению, у судьи Григоряна предвзятая позиция к второму президенту РА Роберту Кочаряну и его команде.

Ранее, КС РА подтвердил получение заявления Блока.

Центральная избирательная комиссия Армении 27 июня подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов в Республике. Согласно окончательным данным ЦИК РА в парламент проходят три силы - "Гражданский договор" - 688761 голос или 53,91%, блок "Армения" - 269481 голос или 21,09%, и блок "Честь имею"- 66650 голосов или 5,22%.