Пятница, 2 Июля 2021 16:04

АрмИнфо. Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании осуществления избирательного права.

Напомним, что ранее Следственного комитета (СК) РА сообщал, что директор Дома культуры, действующего при мэрии Гориса, используя свое должностное положение, а именно, что сотрудники находятся в служебной зависимости от него, под угрозой увольнения с работы, воспрепятствовал участию одного из них в митинге партии "Гражданский договор", в то же время приказал ему и другим сотрудникам участвовать в предвыборной агитации, организованной блоком "Армения".

Согласно сообщению СК РА, в ходе следственных мероприятий, при совокупности полученных доказательств, директору культурного центра было предъявлено обвинение по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 149.1 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избран арест.

"Предварительное следствие окончено, уголовное дело направлено в прокуратуру с ходатайством о подтверждении обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении СК РА.