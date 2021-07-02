Пятница, 2 Июля 2021 15:38

АрмИнфо.2 июля в компании «Южно-Кавказская железная дорога» состоялась рабочая встреча представителей компании и Армянской федерации туризма, в ходе которой были обсуждены возможности развития туризма на железной дороге.

В ходе состоявшегося предметного обсуждения генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников представил гостям потенциал железной дороги с точки зрения развития туризма, находящиеся в процессе или планируемые программы развития Гюмрийского железнодорожного узла, совместные с Грузинской железной дорогой туристические возможности.

Основные выдвигаемые туроператорами задачи также связаны с развитием транспортных узлов на основе ключевых железнодорожных вокзалов. В частности, были обсуждены возможности развития Гюмрийского железнодорожного вокзала, как транспортного узла, логистического сопряжения вокзала с аэропортом в Гюмри, идея «единого билета», возможности реализации самими туроператорами билетов ЮКЖД и даже Грузинской железной дороги, возможности туризма «на колесах».

«Компания серьезно относится к перспективам развития пассажирских перевозок. Свидетельством этому является полное обновление подвижного состава в международном сообщении, а также начавшаяся с 2017 года модернизация подвижного состава для внутренних перевозок. В текущем месяце наряду с двумя новыми электропоездами, курсирующими между Ереваном и Гюмри, в нашу страну будут доставлены еще два новых электропоезда. Уже сегодня туристическое направление на Гюмри является довольно востребованным со стороны граждан Армении и ее гостей. В связи с этим перед нами стоит задача по повышению качества и диверсификации предоставляемых железной дорогой услуг», - отметил А.Мельников.

Все предложения представителей сферы туризма будут обсуждены руководством ЮКЖД и будут даны конкретные решения с учетом эффективности, повышения качества и разнообразия предоставляемых компанией услуг.

Встречи руководства железной дороги с представителями сферы туризма будут иметь постоянный характер.