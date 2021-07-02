Пятница, 2 Июля 2021 13:48

АрмИнфо. Для НАТО впечатляющей является роль, которую Грузия сейчас играет в регионе, помогая Азербайджану и Армении преодолеть военные действия и начать переговоры.

Об этом заявил Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Как отметил Аппатурай, на встрече обсуждались различные важные вопросы внешней политики. "Мы говорили о том, как продолжить движение Грузии к членству в НАТО. Мы согласились с тем, что за последние 10 лет был достигнут огромный прогресс, и на недавно прошедшем саммите этот прогресс был признан.

Мы обсудили вопрос региональной безопасности, и я хотел бы подчеркнуть, что для НАТО впечатляющей является роль, которую Грузия сейчас играет в регионе, помогая Азербайджану и Армении преодолеть военные действия и начать переговоры. Это уникальная роль, которую может сыграть только Грузия. Грузия делает это действительно творчески и энергично. Мы видим, что она помогает Азербайджану и Армении разговаривать друг с другом. Мы рады и благодарны за это.

Мы также обсудили безопасность в Черноморском регионе, которая ухудшается, мы это знаем, но теперь нам нужно действовать и работать вместе. Мы также обсудили новые вызовы безопасности, такие как кибербезопасность, и мы можем сделать больше в этой области в будущем, я постараюсь обеспечить это на моей новой должности.

Мы увидели поляризацию в Грузии. Я очень рад, что при поддержке Евросоюза парламент Грузии смог принять необходимые изменения, чтобы снова начать функционировать для проведения важных реформ. Я знаю, что сейчас идут реформы, в том числе в сфере правосудия, и правительство США очень активно в этом отношении. Мы на правильном пути и очень довольны. Я считаю, что реформы нужны в первую очередь грузинскому народу. Реформы, которые примет парламент, также приблизят Грузию к НАТО", - заявил спецпредставитель Генсека НАТО, которого цитирует Грузия-онлайн.

Напомним, что ранее при посредничестве Грузии состоялся обмен 15 армянских военнопленных на карты минных поле. Азербайджан передал Армении группу удерживаемых военнопленных в обмен на карты минных полей Агдамского района.