Пятница, 2 Июля 2021 13:17

АрмИнфо. Защитник прав человека (ЗПЧ) Армении Арман Татоян в Страсбурге встретился с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, указав Комиссару на императивность немедленного возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, Омбудсмен представил факты грубого нарушения международных требований в области прав человека азербайджанской стороной при удерживании заключенных.

Татоян также представил данные сборов фактов в Сюнике и Гегаркунике, и рассказал о грубых нарушениях азербайджанскими военными прав жителей приграничья РА.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с правами человека в пенитенциарных учреждениях, психиатрических больницах и других местах лишения свободы, а также вопросы защиты прав детей, женщин и людей с ограниченными возможностями.

Заметим, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды.

Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.