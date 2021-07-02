Пятница, 2 Июля 2021 13:15

АрмИнфо. В Джавахке откроются еще две инженерные лаборатории "Армат".

Согласно сообщению, одна лаборатория откроется 12 июля в городе Ниноцминда, Джавахк. Вторая 13 июля в селе Олаверд Ахалкалакского района.

Также отмечается, что сегодня 105 детей посещают "Армат" в Ниноцминде и 48 - в Олаверде.

Цель программы - способствовать развитию технологического образования в Джавахке, расширению технологической занятости, дополнительной экономической деятельности и созданию возможностей трудоустройства, а также перспектив не покидать родину.

Программа создания "Армат" в Джавахке реализуется в сотрудничестве с Фондом "Поддержка Джавахка" (JDF), Союзом предприятий передовых технологий (UITE) при поддержке отдельных благотворителей и организаций.

Отметим, что в инженерных лабораториях "Армат" детей обучают навыкам в создании игр, мультфильмов, в проведении математических расчетов при помощи программ "Лиса" и "Черепаха", а также в моделировании и печати трехмерных объемов.