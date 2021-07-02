Пятница, 2 Июля 2021 11:48

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 656 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 118 граждан (3,2%), выздоровело 95 человек, скончался - 1.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 2 июля фактическое лечение в Армении получают 2 744 пациента.

В общей сложности в стране зарегистрировано 225 339 случаев заражения коронавирусом (18,8%), выздоровело 216 977 человек (96,3%), скончалось - 4 518 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 192 578 теста на коронавирус.