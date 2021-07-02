Пятница, 2 Июля 2021 10:15

АрмИнфо. После года, отмеченного разрушительным конфликтом и невероятными страданиями, мы вместе с другими сопредседателями армянской фракции Конгресса США смогли обеспечить финансирование Армении и Арцаха на сумму более 52 миллионов долларов США в недавно внесенном законопроекте о расходах. Об этом заявил конгрессмен Адам Шифф (штат Калифорния).

"Эти надежные инвестиции поддержат демократические, экономические и энергетические реформы в Армении и обеспечат неотложную гуманитарную помощь Арцаху. Но наша работа еще далека от завершения. Мы должны продолжать подталкивать администрацию Байдена к принятию всех возможных дипломатических мер для прекращения азербайджанской агрессии и обеспечения немедленного освобождения всех армянских военнопленных, некоторые из которых были подвергнуты пыткам в нарушение международных конвенций по правам человека.

И мы также должны продолжать подталкивать президента Байдена к отказу от помощи режиму Алиева, который продолжает совершать серьезные нарушения прав человека и угрожать независимости Армении. Я всегда буду стоять с народом Армении и Арцаха", - отмечается в заявлении Адама Шиффа на Фейсбук.