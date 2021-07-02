Пятница, 2 Июля 2021 10:14

АрмИнфо.Блок "Армения" в ближайшие дни обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования 20 июня недействительными. Об этом говорится в заявлении Блока.

"Блок получил около 300 тысяч голосов и однозначно будет хозяином этих голосов, не предаст свой электорат. Наша борьба продолжится. Вседозволенность этого правительства должна быть ограничена, мы должны доказать, что это самые коррумпированные власти в Армении", - говорится в заявлении "Армения".

Центральная избирательная комиссия Армении 27 июня подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов в Республике. Согласно окончательным данным ЦИК РА в парламент проходят три силы - "Гражданский договор" - 688761 голос или 53,91%, блок "Армения" - 269481 голос или 21,09%, и блок "Честь имею"- 66650 голосов или 5,22%.