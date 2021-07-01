Четверг, 1 Июля 2021 21:47

АрмИнфо. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен обвинительный акт по делу 13 армянских военных.

Армянских граждан обвиняют в том, что после объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года они, "незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана".

Согласно Turan, на скамье подсудимых находятся граждане Армении Карапетян Рафик, Голян Гурген, Тадевосян Грайр, Малоян Вагаршак, Ергиазарян Сасун, Варданян Арсен, Бехрекян Вахаген, Согомонян Сетрак, Диланян Арман, Мартоян Манук, Анбарданян Велс, Микаэлян Андраник и Григорян Феликс. Они обвиняются по статьям УК Азербайджана: 214.2.1,

214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), 228.3 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, с совершением нападений на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Сообщается, что в середине декабря были задержаны более 60 армянских военных, якобы, незаконно проникших в Азербайджан из Армении. "Часть из них была освобождена, дела остальных переданы в суды. На рассмотрении суда находятся также дела двух групп армянских военных из задержанных в середине декабря численностью 14 и 13 человек",- отмечает Turan.

Напомним, Азербайджан продолжает удерживать более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц, в нарушение трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.