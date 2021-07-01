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АрмИнфо. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен обвинительный акт по делу 13 армянских военных.
Армянских граждан обвиняют в том, что после объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года они, "незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана".
Согласно Turan, на скамье подсудимых находятся граждане Армении Карапетян Рафик, Голян Гурген, Тадевосян Грайр, Малоян Вагаршак, Ергиазарян Сасун, Варданян Арсен, Бехрекян Вахаген, Согомонян Сетрак, Диланян Арман, Мартоян Манук, Анбарданян Велс, Микаэлян Андраник и Григорян Феликс. Они обвиняются по статьям УК Азербайджана: 214.2.1,
214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), 228.3 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, с совершением нападений на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Сообщается, что в середине декабря были задержаны более 60 армянских военных, якобы, незаконно проникших в Азербайджан из Армении. "Часть из них была освобождена, дела остальных переданы в суды. На рассмотрении суда находятся также дела двух групп армянских военных из задержанных в середине декабря численностью 14 и 13 человек",- отмечает Turan.
Напомним, Азербайджан продолжает удерживать более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц, в нарушение трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.
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|На очистку береговой линии озера Севан правительство выделило 208 млн драмов
|В Армении не зарегистрировано ни одного случая с осложнениями после вакцинации
|10 миллионов долларов пойдут на финансирование «зеленых» хозяйств и МСП
|Визит Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества в Туркменистан
|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
|Жители Туманянского района будут защищать свое право на здоровую окружающую среду в судебном порядке
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|В ЕС согласились добавить Армению в список государств, из которых разрешаются второстепенные поездки
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|Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе
|Армения ужесточает регулировки института задержания в уголовном процессе страны
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|Ованнес Игитян: Атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах
|Парламент одобрил поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - срок приостановления операций по счетам ограничен 65 днями
|При финсодействии России, ПРООН окажет поддержку 28 000 человек в Армении в рамках проекта о постконфликтном восстановлении
|Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлевают акцию по денежным переводам и увеличивают cash back в 10 раз
|В Генпрокуратуре Армении завершилось исследование трех дел о конфискации незаконно нажитого имущества
|В Армении наблюдается ускорение темпов распространения коронавируса
|Глава МККК: Красный Крест продолжает заниматься вопросом военнопленных в зоне карабахского конфликта
|СМИ: Евросоюз может снять ограничения на въезд для граждан Армении
|Роберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективе
|Армения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиации
|Армен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации
|В Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраны
|Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий
|Генсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группы
|Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна
|Анн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликт
|MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов
|Джонатан Лакот ознакомился с проектом "Гуманитарная помощь", реализуемый при финансировании Монморанси
|Депутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостности
|Сборная Армении завоевала 3 медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике
|ССС Армении: Меру пресечения профессору Чарчяну может изменить либо суд, либо прокурор
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