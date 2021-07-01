Четверг, 1 Июля 2021 18:58

АрмИнфо. Сегодня, в резиденции суда общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Ваге Мисакяна проходит судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и владельца компании <Флеш> Барсега Бегларяна.

Заметим, что еще двое подсудимых - Серго Карапетян (экс-министр сельского хозяйства) и Самвел Галстян скончались от коронавируса.

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА (содействие в присвоении или растрате в особо крупных размерах).

Прокурор Арсен Мартиросян зачитал заключительную часть обвинительного заключения. Согласно заключению, при организации Сержа Саргсяна и подстрекательстве Барсега Бегларяна, при содействии Самвела Галстяна и Геворга Арутюняна, Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства РА потратил крупную сумму в размере 489.160.310 драмов, выделенную на дизтопливо в рамках программ государственной поддержки. После того, как обвинительное заключение было зачитано, судья поинтересовался, принимает ли Серж Саргсян предъявленное ему обвинение.

На что, третий президент РА в частности заявил: <Я невиновен. Я слышал прокурора. Обвинение полностью сфабриковано, оно утверждено в рамках выполнения прокуратурой политического заказа>.

Ранее армянские СМИ писали, что в основе обвинения против Сержа Саргсяна лежат показания скончавшегося Серго Карапетяна.