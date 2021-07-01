Четверг, 1 Июля 2021 18:52

АрмИнфо.Сроком на 6 месяцев будет закрыт вход посетителей на территорию заповедника "Норашен" ГНКО "Нацпарк "Севан" министерства окружающей среды, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук и.о. главы ведомства Романос Петросян.

Свое решение и.о. министра обосновал необходимостью увеличения популяции эндемической птицы. Как указал Петросян, Норашенский заповедник является одним из ареалов обитания армянской чайки (Larus armenicus), а человеческий фактор может помешать кладке яиц и дальнейшему размножению этого уникального вида.

Соответствующие службы министерства окружающей среды будут осуществлять строгий контроль за соблюдением установленного режима.

Неделей ранее АрмИнфо сообщало, что палаточный саммит Sevan Startup Sammit 2021 (палаточный стартап, который объединяет начинающих предпринимателей, инвесторов и других представителей ИТ-экосистемы) в этом году не состоится. Согласно оргкомитету, мероприятие отменяют из-за запрета Министерства по защите окружающей среды на использование традиционной площадки.

При этом министр окружающей среды РА Романос Петросян на своей официальной странице в Фейсбук пояснил, что основной причиной отказа в предоставлении места является то, что саммит проводился в непосредственной близости с особо охраняемой территорией заповедника "Норашен" Национального парка "Севан". По заверению и.о. министра, организаторам саммита были предложены другие площадки для проведения мероприятия, однако последние категорично отказались.

Отметим, что в состав Нацпарка "Севан" входят заповедные зоны со строгим природоохранным режимом. Наиболее известным является Норашенский заповедник, который также называют <островом чаек>, где под охраной находится уникальная Армянская чайка (Larus armenicus).