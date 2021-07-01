Четверг, 1 Июля 2021 18:51

АрмИнфо. Зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна вызвали в Следственный комитет РА. Об этом сообщил сам Ашотян.

<Ночью вернулся из Брюсселя и утром явился в Следственный комитет для дачи <разъяснений> по поводу озвученных оценок и сообщений о нарушениях на выборах, позорного вовлечения армии в день выборов>, - написал Ашотян на своей странице в Facebook.

Отметим, что утром 20 июня, в день внеочередных парламентских выборов в РА Армен Ашотян сообщил, что в Сюникской области РА военнослужащих направляют при реализации избирательного права.