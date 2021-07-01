Четверг, 1 Июля 2021 15:55

АрмИнфо.Источник заражения сибирской язвы в Армении пока не выявлен, сказала 1июля в беседе с журналистами и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Накануне Минздрав Армении сообщил, что в республике три человека заразились сибирской язвой. В ходе исследования, проведённого референс-лабораторным центром национального центра по контролю и профилактике заболеваний, диагноз <сибирская язва> был подтверждён у трёх жителей сёл Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области. Были обследованы семь жителей указанных сёл после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных.

По ее словам, состояние здоровья заразившихся граждан - средней тяжести и легкое. "У них кожная форма язвы, что очень важно, они получают необходимую медицинскую помощь и пройдут полный курс лечения", - сказала Аванесян.

И.о. главы Минздрава заверила, что ситуация находится под контролем. "Проводятся превентивные мероприятия, ситуация в общине и прилегающих районах находится под строгим контролем, но пока источник не выяснен", - сказала она.