Четверг, 1 Июля 2021 14:09

АрмИнфо. Правительство Армении 1 июля одобрило проект указа президента РА "Об утверждении Поправки № 10 к Соглашению о партнерстве между США и Арменией в целях развития более широкого участия, подотчетного и эффективного управления".

Согласно справке-обоснованию к документу, в рамках поправки сумма содействия увеличивается на $12 млн 940 тыс. Таким образом предполагаемое финансирование будет доведено до $64,340,443тыс. Изменение в соглашении предполагает также увеличение финансирования армянской стороны - с $7,9 млн примерно до $11млн.

Дополнительное финансирование будет направлено на построение справедливого и демократического управления, в частности, обеспечение верховенства закона и прав человека, должное управление, формирование политического конкурентного поля, становление гражданского общества и др.

Предполагается также пролонгация действия Соглашения до 30 сентября 2025 года